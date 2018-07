Hamburg (dpa/lno) - Im Beisein von Bundesparteichef Christian Lindner hat die Hamburger FDP-Führung ihre Streitereien im Vorfeld der Bürgerschaftswahl 2015 beigelegt. Der Landesvorstand beschloss am Pfingstwochenende einen Entwurf des Bürgerschafts-Wahlprogramms und nominierte Katja Suding zur Spitzenkandidatin, wie FDP-Landeschefin Syvia Canel am Montag mitteilte. Darüber soll ein Parteitag am 5. Juli beschließen.

"Ich bedanke mich bei Christian Lindner und den Landesvorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit auf dieser Klausurtagung und für das ausgesprochene Vertrauen", sagte Canel. Die FDP Hamburg gilt seit Jahren als zerstritten. Der Landesverband hat in 20 Jahren rund ein Dutzend Parteichefs verschlissen.

In den vergangenen Wochen hatte es Spekulationen gegeben, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Canel könnte für die Bürgerschaft kandidieren. Ihr Verhältnis zu Suding gilt als belastet. "Den Wahlkampf der Spitzenkandidatin unterstütze ich mit voller Kraft, beabsichtige allerdings nicht für die Landesliste zu kandidieren", kündigte Canel an. Sie habe Suding als kompetente und professionelle Frau kennengelernt.