Hamburg (dpa/lno) - Neue Überschwemmungsgebiete an Hamburger Binnengewässern wie Kollau und Dove Elbe sollen den Hochwasserschutz verbessern. Zu den sechs bereits existierenden Überschwemmungsgebieten würden noch zehn weitere Flächen ausgewiesen, sagte Umweltsenatorin Jutta Blankau (SPD) am Dienstag. Außerdem werde ein bereits bestehendes Gebiet erweitert. Zusammen beträgt die Fläche dann 11,7 Quadratkilometer.

Für Grundstücksbesitzer hat das rechtliche und bauliche Konsequenzen für die Nutzung der Flächen. Eine Entschädigung sei aber nicht geplant, betonte Blankau. Rund 5000 Menschen seien in diesem Gebiet betroffen. Zwischen dem 16. Juni und dem 31. Juli werden die entsprechenden Pläne in Ämtern ausgelegt, Bürger können ihre Kritik in sogenannten Stellungnahmen äußern. Grund für die Ausweitung der Überschwemmungsgebiete sind nach Angaben der Umweltbehörde neue Bundesregelungen.