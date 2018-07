Hamburg (dpa/lno) - Nach den unwetterbedingten Störungen rollen die Züge aus dem Norden wieder in Richtung Nordrhein-Westfalen. Wegen umgestützter Bäume und beschädigter Oberleitungen waren viele Bahnstrecken in NRW gesperrt werden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Das hat sich auch auf den Fahrplan der Bahn im Norden ausgewirkt. Züge in Richtung Süden fuhren am Dienstag für mehrere Stunden nur bis Osnabrück. Am Abend waren die Strecken weitgehend wieder frei. Mit Erkundungsfahrten und weiteren Untersuchungen sollten die Schadenshöhe sowie die Anzahl der ausgefallenen Züge ermittelt werden. Das Unwetter mit Sturmböen, heftigem Regen, Hagel und Blitzeinschlägen war am Montagabend über Nordrhein-Westfalen gefegt.

Verkehrsmeldungen der DB