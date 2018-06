Hamburg (dpa/lno) - Drei Spitzenposten in der Hamburger Justiz sind neu vergeben: An Oberverwaltungsgericht, Verwaltungsgericht und Landessozialgericht wurden am Mittwoch neue Präsidenten bestimmt. Das teilte die Justizbehörde mit.

Der 61 Jahre alte Friedrich-Joachim Mehmel steht künftig dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht vor. Die bisherige Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts, Sabine Haase (60), rückt auf den Präsidentenposten auf. Und an die Spitze des Landessozialgerichts Hamburg wurde Senatsdirektor Wolfgang Siewert (54) gewählt.

Die Berufsrichter werden nach Darstellung der Justizbehörde auf Vorschlag eines Richterwahlausschusses vom Senat ernannt und befördert. Der Richterwahlausschuss besteht aus drei Mitgliedern des Senats oder Staatsräten, sechs bürgerlichen Mitgliedern, drei richterlichen Mitgliedern sowie zwei Rechtsanwälten. Er entscheidet in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.