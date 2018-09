Hamburg (dpa/lno) - Mit rund 200 Taxis hat am Mittwoch in Hamburg eine Demonstration des Taxigewerbes gegen neue Konkurrenz aus dem Internet begonnen. Die Hamburger Taxifahrer wollten damit die internationalen Kundgebungen in mehreren europäischen Großstädten unterstützen, sagte Christian Brüggmann, Vorstand der Taxen-Union Hamburg Hansa. Sie sind zur Zeit von dem Problem nicht betroffen, befürchten aber eine Verschärfung des Wettbewerbs durch unfaire Konkurrenz.

Der Limousinenservice Uber hat seine Expansion nach Hamburg angekündigt. Den Betreibern der App Wundercar wurde in der vergangenen Woche der Personentransport von der zuständigen Behörde verboten; sie wollen aber mit einem modifizierten Modell wieder antreten.

