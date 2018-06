Hamburg (dpa) - Der Basketball-Club Hamburg Towers hat eine Wildcard für die 2. Liga Pro A erhalten. "Unser Team ist überwältigt von der positiven Nachricht - wir freuen uns sehr, dass wir unser Ziel, Profi-Basketball in Hamburg zu etablieren, nach jahrelanger Aufbauarbeit nun endlich verwirklichen können", sagte der ehemalige Nationalspieler Pascal Roller, der bei den Towers als Geschäftsführender Gesellschafter die Fäden zieht, am Donnerstag in einer Mitteilung. Sportlicher Leiter der Towers ist mit Marvin Willoughby ein weiterer Ex-Nationalspieler. Der Geschäftsführer der 2. Liga, Daniel Müller, sieht in der Hansestadt einen "neuen und attraktiven Standort".

