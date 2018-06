Hamburg (dpa/lno) - Als Taufpatin des neuen Kreuzfahrtschiffs "Mein Schiff 3" ist Schlagersängerin Helene Fischer heute Stargast der Zeremonie in Hamburg. Die 29-Jährige wird am späten Nachmittag am Kreuzfahrtterminal in der Hafencity nicht nur den neuen Kreuzfahrer von Tui Cruises taufen, sondern am Abend auch ein Open-Air-Konzert am Fischmarkt geben. Den Abschluss des Tages feiert die Reederei mit einem Feuerwerk um 22.30 Uhr. Das knapp 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff hatte Tui Cruise vor drei Wochen im finnischen Turku von der Werft übernommen.

