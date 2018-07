Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat ein Testspiel gegen den TSV Uetersen als Generalprobe vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Liga vereinbart. Die Hanseaten teilten am Freitag mit, dass die elfte und letzte Partie der Sommer-Vorbereitung für das Team von Trainer Roland Vrabec am 29. Juli beim Landesligisten in Uetersen stattfindet. Der Anpfiff im Rosenstadion an der Alsenstraße erfolgt um 18.30 Uhr.

Für das Trainingslager vom 13. bis 20. Juli in Villach/Kärnten ist neben dem Match gegen den italienischen Club Udinese Calcio ein weiterer Test geplant. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest, hieß es dazu in der Mitteilung des Kiez-Clubs weiter.