Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird drei Tage später als bisher geplant in sein Trainingslager nach Kärnten reisen. Wie der Club am Sonntag mitteilte, findet das Vorbereitungs-Camp im österreichischen Villach vom 16. bis 23. Juli statt. Der Kader von Trainer Roland Vrabec, der sich an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) an der Kollaustraße zur ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause trifft, bezieht zudem vom 3. bis 6. Juli in Middels ein Trainingscamp. Das erste Spiel der Vorbereitung bestreiten die Braun-Weißen am 21. Juni (16.00 Uhr) beim Eckernförder SV. Bei der Generalprobe für den Saisonstart treten die Kiez-Kicker am 26. Juli (15.00 Uhr/Millerntor) gegen den 45-maligen schottischen Meister Celtic Glasgow an.