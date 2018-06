Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Unfall in Hamburg-Schnelsen sind am Samstag drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte eine 42 Jahre alte Frau nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr leicht auf ein haltendes Auto auf. Ein hinter ihr fahrender 39-Jähriger konnte nicht mehr halten und krachte in die Autos. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau angehoben und überschlug sich. Anschließend prallte der letzte Wagen gegen den ersten und eine Laterne. Dabei wurden außerdem zwei am Straßenrand geparkte Autos demoliert. Mit einem Schädelhirntrauma wurde die 42-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallfahrer wurden leicht verletzt. Während der Aufräumarbeiten musste die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Pressemitteilung der Polizei