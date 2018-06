Hamburg (dpa/lno) - Der Einstieg des Münchner Finanzinvestors Afinum beim Hamburger Schuhfilialisten Görtz ist perfekt. Gestern sei die Afinum-Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent an der Ludwig Görtz GmbH vollzogen worden, teilten beide Unternehmen heute mit. In den Verwaltungsrat mit Familienunternehmer Ludwig Görtz an der Spitze rückt als dessen Stellvertreter Michael Hüsken von Afinum ein.

Im harten Preiskampf des Einzelhandels musste Görtz seit 2012 Dutzende Läden schließen und Hunderte Stellen streichen. Heute sind es noch rund 3200 Mitarbeiter und 170 Filialen. Der neue Anteilseigner will die Modernisierung der Filialen sowie den Verkauf über unterschiedliche Vertriebskanäle - vor allem den Online-Handel - mit vorantreiben.

