Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Stromnetz steht nach der kompletten Übernahme durch die Stadt Hamburg vor einem hohen Investitionsbedarf. Viele der laufenden Anlagen des Netzbetriebs seien zwischen 1960 und 1975 in Betrieb genommen worden und müssten demnächst erneuert werden, teilte die Geschäftsführung der Stromnetz Hamburg GmbH am Dienstag in der Hansestadt mit. Bis 2018 werde die Netzgesellschaft jährlich mehr als 160 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau des Netzes investieren. Die Investitionen müssten zum Teil über Kredite finanziert werden. Die Stadt hatte das Stromnetz nach einem erfolgreichen Volksentscheid Anfang des Jahres übernommen.