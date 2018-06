Hamburg (dpa/lno) - Die Tennisverbände Hamburg und Schleswig-Holstein veranstalten erstmals gemeinsame Meisterschaften für Damen und Herren. "Dieses Event soll die Tennisturnier-Landschaft im Norden aufwerten - für Spieler und Zuschauer", sagte Thomas Chiandone, der Geschäftsführer des Tennisverbands Schleswig-Holstein. Eine solche zusammengelegte Meisterschaft hat es laut Veranstaltern noch nicht in Tennisdeutschland gegeben. Zugleich sei es der "Kick-off für eine Kooperation". Das mit 4600 Euro dotierte Turnier wird bis Sonntag vom Uhlenhorster HC ausgerichtet, Hamburgs größtem Tennisverein.

Zuletzt hatten die einzelnen Meisterschaften, die in Hamburg seit 1908 und in Schleswig-Holstein seit 1948 ausgespielt wurden, an Bedeutung verloren und einen Teilnehmerschwund zu beklagen.

Diesmal kamen starke Felder zustande: Die Herren-Setzliste führt Florian Barth (TuS Holstein Quickborn/866 der Weltrangliste) an. Bei den Damen ist Jennifer Witthöft (Club an der Alster) topgesetzt, die ältere Schwester von Jungprofi Carina Witthöft. Die Matches der Hauptfelder starten am Donnerstag. Zur Attraktivität des Turniers beitragen sollen eine Mixed-Konkurrenz und eine Players Party mit den Hockey-Herren des UHC. Rothenbaum-Turnierdirektor Michael Stich ließ via "Hamburger Abendblatt" verlauten, dass er die Idee "charmant" findet.

