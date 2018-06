Hamburg (dpa/lno) - Vor Beginn der Gerichtsverhandlungen über die umstrittene Elbvertiefung müssen sich Kläger und Beklagte nochmals mit ihren Argumenten auseinandersetzen. Das Leipziger Bundesverwaltungsgericht hat an die Hamburger Wirtschaftsbehörde sowie die klagenden Umweltverbände BUND und Nabu einen Fragenkatalog verschickt. "Es hat uns selber überrascht, welche Detailfragen kamen", sagte ein Sprecher des BUND in Hamburg. Nach einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" will das Gericht klären, welche Auswirkungen die Elbvertiefung auf Vögel, Elbfische und Pflanzen hat. "Die Zusendung detaillierter Fragen entspricht dem üblichen juristischen Verfahren in so einer Sache", teilte Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) mit.