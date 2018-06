Hamburg (dpa/lno) - Die Präsidenten der deutschen Landtage haben sich für Jean-Claude Juncker als Präsident der Europäischen Kommission ausgesprochen. "Wir stellen (...) klar, dass ein Vertrauensverlust entstehen würde, wenn die stärkere Rolle des Europäischen Parlamentes nicht beachtet und zur Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission nicht der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei EVP vorgeschlagen würde", erklärte Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit bei der Sitzung der Parlamentspräsidenten in Hamburg. Gleichzeitig forderte sie am Mittwoch eine stärkere Beteiligung der Bundesländer. "Die Wahlen zum Europäischen Parlament haben erneut deutlich gemacht, dass sich die Länder einmischen müssen, wenn Europa auch in Hamburg, Stuttgart und Erfurt wahrgenommen werden soll."