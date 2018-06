Zürich (dpa) - Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Swiss mit etwa 100 Menschen an Bord ist am Mittwochabend wegen technischer Probleme kurz nach dem Start wieder gelandet. Nach dem Take-off des Swiss-Flugs LX1038 von Basel nach Hamburg habe es aus noch unklarer Ursache Probleme mit dem Kabinendruck gegeben, sagte Swiss-Sprecherin Susanne Mühlemann der Nachrichtenagentur dpa auf Anfrage.

Der Pilot der Maschine vom Typ Avro RJ100 habe sich daraufhin zu einer Sicherheitslandung in Zürich entschlossen. Von dort aus seien die 94 Passagiere mit einem anderen Swiss-Flugzeug nach Hamburg gebracht worden, wo sie mit etwa zweieinhalb Stunden Verspätung eingetroffen seien.

Eine Passagierin hatte berichtet, das Flugzeug sei nach dem Start in Basel nur in geringer Höhe geflogen. Einige Menschen an Bord seien verängstigt gewesen. Die Swiss-Sprecherin bedauerte Unannehmlichkeiten für die Passagiere.

Swiss-Informationen zum Flugzeugtyp