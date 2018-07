Hamburg (dpa/lno) - Punkrock-Legende Billy Idol (58) hat am Mittwochabend seine Fans im Hamburger Stadtpark begeistert. Gewohnt lässig in schwarzer Lederhose und Ledernietenjacke betrat der englische Rockstar mit den wasserstoffblonden Haaren die Bühne. "Es ist schön, wieder in Hamburg zu sein. Ich habe hier immer eine gute Zeit", begrüßte der 58-Jährige gut gelaunt die rund 4000 Fans. Schon nach dem vierten Song entblößte der Sänger seine gestählte Brust und wirbelte anschließend zwei Stunden über die Bühne. Dabei zeigte er immer wieder sein Markenzeichen - die geballte Faust oben. Spätestens bei Hits wie "Flesh for Fantasy", "Eyes Without a Face" und "Rebel Yell" klatschten und tanzten alle begeistert mit.

"Lasst Euch nicht vom Regen stören. Das ist Hamburg - ihr seid das gewöhnt", scherzte er, um dann die Geschichte von seinem Song "Sweet Sixteen" zu erzählen. Bei seinem Mega-Hit "Rebel Yell" sangen alle die Zeilen "In the midnight hour, she cried more, more, more" mit und antworteten auf die Frage "Do you feel alright?" - "I feel alright". Für wahre Begeisterungsstürme sorgte auch Gitarrist Steve Stevens mit mehreren mitreißenden Soli. Am Ende gab es als Zugabe "White Wedding" mit den Mitsing-Zeilen "Nice day to - start again!"