Hamburg (dpa/lno) - Die Bürger im Bezirk Hamburg-Mitte werden demnächst über den Bau einer Seilbahn über die Elbe entscheiden. Die Bezirksversammlung Mitte stimmte am Donnerstagabend mit großer Mehrheit gegen das Bürgerbegehren der Befürworter. Nach Angaben des Bezirksamts Mitte lehnten 36 Abgeordnete das Projekt ab, zwölf stimmten für die Seilbahn. Bis zum 24. August können nun die rund 200 000 Wahlberechtigten im Bezirk Hamburg-Mitte in einem Bürgerentscheid über das umstrittene Projekt abstimmen. Wann der Termin genau sein werde, konnte das Bezirksamt am Freitag noch nicht sagen.

Das Musicalunternehmen Stage Entertainment will mit dem österreichischen Seilbahnbauer Doppelmayr 35 Millionen Euro in die rund 1,5 Kilometer lange Strecke investieren. Sie soll vom Heiligengeistfeld über die Elbe zu den Musicaltheatern im Hafen führen. Seit der Vorstellung der Pläne gibt es eine heftige Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern des Projektes. Während das Vorhaben in der Tourismusbranche auf Zustimmung stößt, befürchten die Gegner Nachteile für die Anwohner. Außerdem zerstöre die Seilbahn mit ihren 80 Meter hohen Stützen das Hafenpanorama.