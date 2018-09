Hamburg (dpa) - Der Mindestlohn könnte nach Ansicht der norddeutschen Chemieindustrie die Eingliederung leistungsschwacher Jugendlicher in den Arbeitsmarkt gefährden. Die Branche bietet im Rahmen eines tarifvertraglich vereinbarten Programms drei- bis zwölfmonatige Betriebspraktika an. Die Jugendlichen erhalten monatlich 450 Euro und werden fachlich und sozialpädagogisch unterstützt. Rund 80 Prozent von ihnen können anschließend eine Ausbildung antreten. Mit Blick auf den Mindestlohn sei die Bereitschaft der Unternehmen gesunken, sich an dem Förderprogramm zu beteiligen, sagte Jochen Wilkens, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes ChemieNord, der Nachrichtenagentur dpa in Hamburg.

