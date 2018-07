Hamburg/Kiel (dpa) - Der DGB Nord hat an drei Landesregierungen im Norden appelliert, politischen Druck auf den Netzbetreiber Kabel Deutschland auszuüben. DGB-Chef Uwe Polkaehn bittet in einem Schreiben an Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern darum, in Gesprächen mit dem Kabelnetzbetreiber Einfluss geltend zu machen, um die öffentlich-rechtlichen TV-Programme wieder in vollem Umfang zugänglich zu machen. Derzeit können beispielsweise Schleswig-Holsteiner mit analogem Kabelanschluss nur noch das "Schleswig-Holstein Magazin", aber nicht mehr wie bisher auch das "Hamburger Journal" des NDR empfangen.