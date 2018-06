Hittfeld (dpa/lno) - Einen Tag nach dem Unfall auf der Bahnlinie zwischen Bremen und Hamburg ist die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Die Schäden an der Oberleitung seien repariert, alle Züge verkehrten wieder nach Plan, teilte die Metronom Eisenbahngesellschaft am Mittwoch mit. Am Dienstagmorgen hatte ein umgestürzter Baum bei Hittfeld im Kreis Harburg mehrere Leitung abgerissen. Ein Zugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Hindernis. Der Zug steckte daraufhin fest und musste von einer Diesellok nach Harburg geschleppt werden. Rund 400 Menschen mussten für mehrere Stunden in der Bahn warten, bevor sie ihre Reise fortsetzen konnten. Verletzt wurde niemand.