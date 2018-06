Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Senat will 2017 erstmals seit vielen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Wegen der derzeit günstigen Steuerprognose rechnet Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) damit, dass 2017 mit der Tilgung der Schulden begonnen werden kann. Das Defizit, also die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben, soll von 359 Millionen Euro in diesem Jahr auf 231 im nächsten und 112 Millionen in 2016 sinken, wie Tschentscher bei der Vorstellung des Entwurfs für den Doppelhaushalt am Mittwoch erklärte. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sprach von einer großen und ehrgeizigen Aufgabe. Hamburg ist mit rund 25 Milliarden Euro verschuldet.