Missoula (dpa) - Das Hauptverfahren gegen den Todesschützen des Hamburger Gastschülers Diren soll am 5. Januar in Missoula im US-Bundesstaat Montana beginnen. Dies entschied das Gericht bei einer Anhörung am Mittwoch. Falls bereits im Dezember ein großer Verhandlungsraum frei sein sollte, könne der Prozess auch vorher anlaufen, berichteten die TV-Sender ABC und Fox. Nach wie vor sind die genauen Umstände unklar, wie es Ende April zu den tödlichen Schüssen auf den Teenager aus Hamburg-Altona kam. Der Angeklagte plädiert auf Notwehr.

Anklageschrift