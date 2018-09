Hamburg (dpa/lno) - Der mit 35 000 Euro dotierte Pegasus-Preis geht in diesem Jahr an die Studiobühne des Hamburger Ohnsorg-Theaters. Die Jury würdigte das Ohnsorg-Studio als wichtigste institutionelle Bühneninnovation in der Hansestadt in den vergangenen Jahren, wie sie am Mittwoch mitteilte. In nur zwei Spielzeiten sei es gelungen, die Bühne zu etablieren und "überdurchschnittliche bis herausragende Inszenierungen" aufzuführen. Mit dem Pegasus-Preis zeichnet der Energiekonzern ExxonMobil jährlich ein Hamburger Privattheater aus. Das Ohnsorg-Theater, das seine neue Spielstätte mit dem Umzug an den Heidi-Kabel-Platz gegründet hatte, erhält ihn zum dritten Mal.