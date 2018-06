Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Sozialsenator Detlef Scheele hält die Mindestlohn-Kritik von Verdi-Chef Frank Bsirske für ungerechtfertigt. "Überall dort, wo die Ausbildung im Vordergrund des Arbeitseinsatzes steht, war nie ein Mindestlohn geplant", erklärte der Koordinator der SPD-geführten Arbeits- und Sozialressorts der Länder am Montag. Das sei auch mit den Gewerkschaften besprochen gewesen. "Die Kritik von Verdi an Ausnahmen für Schüler und Praktikanten ist deshalb in der Sache völlig ungerechtfertigt."

Der Mindestlohn komme so, wie er im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei, betonte Scheele. "Es wird keine Ausnahmen für einzelne Branchen geben." Die Übergangsregeln bis Ende 2016 nannte er vertretbar und angemessen. "Die Kritiker dieser Übergangsregeln verkennen die Lage am Arbeitsmarkt, insbesondere in Ostdeutschland." Hier seien behutsame Anpassungen notwendig.