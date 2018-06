Hamburg (dpa/lno) - Ein Großbrand hat am Montag die Lagerhalle einer Bäckerei in Hamburg-Lokstedt zerstört. Zwei Mitarbeiter des Betriebes und ein Passant hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Halle sei teilweise eingestürzt. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Mehrere Stunden nach Einsatzbeginn war der Brand unter Kontrolle. Möglicherweise sollte eine Spezialfirma noch am Abend mit dem Abbruch der Halle beginnen.

Die enorme Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Für Anwohner der Bäckerei bestand aber keine Gefahr. Auch im Betrieb des nahen Flughafens kam es zu keinen Störungen, wie eine Sprecherin des Airports sagte. Es waren rund 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe waren noch unklar.