Hamburg (dpa/lno) - Der Tag des Handballs mit einem möglichen neuen Zuschauer-Weltrekord soll weiterhin mit dem HSV Hamburg stattfinden. Das bestätigte Thorsten Storm, Manager des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Nach der endgültigen Lizenzerteilung für die Hanseaten "ist es für den HSV ein ganz normales Bundesligaspiel."

Am 6. September wollen die Mannheimer in der Frankfurter Commerzbank-Arena den Rekord für ein Vereinsspiel aufstellen. Die bestehende Bestmarke von 36 651 Besuchern wurde 2011 beim dänischen Meisterschaftsfinale 2011 zwischen AG Kopenhagen und BSV Bjerringbro-Silkeborg gesetzt. Für das Event in Frankfurt sind bereits mehr als 30 000 Karten verkauft.

Storm sah sich bestätigt, an seinen Planungen mit den Hamburgern festzuhalten. Allerdings habe das Gezerre um die Lizenz für den HSV die Vorbereitungen nicht gerade vereinfacht. Die Erteilung der Spielgenehmigung für den Bundesligarivalen hat Storm "zur Kenntnis genommen". Bewerten wollte er den Vorgang nicht: "Das tun wir nur bei Dingen, die uns selbst betreffen."