Kiel (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und der Drittliga-Club Holstein Kiel haben sich in einem Freundschaftsspiel am Dienstag 1:1 getrennt. Marc Heider hatte die gastgebenden Kieler in Führung gebracht (36.), Lennart Thy schaffte neun Minuten vor dem Abpfiff den Ausgleich.

Am Donnerstag reisen die Hamburger in ein mehrtägiges Trainingslager nach Aurich. Am Ankunftstag steht ein Freundschaftsspiel gegen eine Kreisauswahl aus Cuxhaven auf dem Programm. Sonntag folgt dann ein weiterer Test gegen den niedersächsischen Oberligisten Rotenburger SV.