Hamburg (dpa/lno) - Die Verantwortlichen des Volleyball-Teams Aurubis setzen in der kommenden Saison weiter auf Talente aus den eigenen Reihen. Nach Laura Mathias zählt nun auch Anisa Sarac zum Bundesliga-Kader. Die 19 Jahre alte Mittelblockerin hatte in der vergangenen Saison zur Zweitliga-Mannschaft des Hamburger Clubs gehört. "Ich bin mir sicher, dass sie ihre Chance nutzen und mit ihrer positiven Einstellung einen Beitrag zur Entwicklung eines guten Teamgeists beitragen wird", sagte Trainer Dirk Sauermann am Dienstag.

Aurubis-Team