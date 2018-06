Bredstedt (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sein drittes Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Die Norddeutschen gewannen am Mittwoch beim schleswig-holsteinischen Verbandsligisten VfR Horst mit 15:0 (4:0). Besonders ausgezeichnet haben sich Tolcay Cigerci und Kerim Demirbay mit je vier Treffern, Zoltan Stieber traf zweimal. Verteidiger Jonathan Tah musste wegen muskulärer Probleme etwas kürzer treten und war nicht mit nach zur nachträglichen Einweihungsfeier des neuen Horster Sportzentrums am Heisterender Weg gereist.