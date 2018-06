Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV tritt in der 1. Runde des DFB-Pokals am Montag, den 18. August um 18.30 Uhr bei Zweitliga-Absteiger Energie Cottbus an. Zweitligist FC St. Pauli muss am Samstag, den 16. August (15.30 Uhr), bei Oberligist FSV Optik Rathenow in der fünften Liga ran. Das Spiel des Hamburger Landesligisten USC Paloma gegen 1899 Hoffenheim ist auf Sonntag (14.30 Uhr) terminiert worden. Auch Regionalligist Holstein Kiel empfängt den Zweitligisten TSV 1860 München am Sonntag um 14.30 Uhr im Holstein-Stadion.