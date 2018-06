Hamburg (dpa) - Vier junge Hamburger sollen die Deutsche Bahn um mehrere hunderttausend Euro betrogen haben. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren am Dienstag festgenommen. Sie sollen mit Hilfe falscher Kreditkartendaten Fahrkarten im Internet bestellt und gewinnbringend weiterverkauft haben. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen seien neun Wohnungen in Hamburg, zwei weitere in Seevetal (Niedersachsen) und Gadebusch (Nordwestmecklenburg) durchsucht worden. Gegen die Festgenommenen lagen Haftbefehle vor.

