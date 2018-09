Hamburg (dpa) - 60 Jahre nach dem Wunder von Bern soll Helmut Rahn als Musicalstar Tore schießen. Der Schauspieler Dominik Hees (25) übernehme seine Rolle in der Musicalversion des gleichnamigen Kinofilms, berichtete das Unternehmen Stage Entertainment am Mittwoch in Hamburg. Der gebürtige Kerpener, der zunächst Sport studierte, trat schon in diversen Produktionen auf, etwa in der Titelrolle des "Buddy Holly" in Essen.

In Hamburg soll "Das Wunder von Bern" am 23. November dieses Jahres im neuen Theater an der Elbe Uraufführung feiern. Am Freitag (4. Juli) jährt sich der legendäre 3:2 Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ungarn im WM-Endspiel von Bern zum sechzigsten Mal. "Boss" Rahn (1929-2003) traf damals zum Sieg. "Ich spiele einen von Deutschlands Nationalhelden", sagte Hees in der Mitteilung. "Da spürt man schon einen Druck auf seinen Schultern."

Gesungen werde aber eher an anderen Stellen, weniger bei den Fußballszenen. "Als Helmut Rahn habe ich im Musical gar keinen Song", berichtete er. Frustrierend finde er das nicht, sein Rahn sei eine Schlüsselfigur der Geschichte. "Außerdem: Als fußballbegeisterter Mensch habe ich hier den geilsten Job der Welt", meinte Hees. Ich schieße Deutschland zum Weltmeister-Titel. Achtmal die Woche!"

