Hamburg (dpa/lno) - Er ist speckig, macht sich mit heiseren Belllauten bemerkbar und er trägt bereits einen Bart: Voll Stolz hat der Tierpark Hagenbeck am Mittwoch Deutschlands erstes Walross-Baby präsentiert. Der kleine Bulle "ist das erste und bisher einzige Walross, das in Deutschland geboren wurde", teilte der Tierpark mit. Auch weltweit seien Walrossgeburten im Zoo eine absolute Seltenheit, so dass kaum Erfahrungen in der Aufzucht von Walross-Nachwuchs vorhanden seien. Um jedes Risiko zu vermeiden, blieben die Robbenmutter und ihr knuddeliger Nachwuchs nach der Geburt am 15. Juni bislang abgeschottet in der Ruhe des Innengeheges.