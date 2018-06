Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Unfall in Hamburg-Eppendorf ist am Mittwoch ein Linienbus in einem Vorgarten gelandet. Von den rund 40 Fahrgästen wurden vier leicht verletzt und vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte. Die Busfahrerin erlitt einen leichten Schock. Sie sei beim Abbiegen mit dem Bus von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Verkehrsinsel gestoßen. Von dort prallte der Bus gegen zwei geparkte Autos. Eines landete nach dem Aufprall in einem Vorgarten, das andere in einer Baustelle. Der Linienbus überfuhr eine niedrige Gartenmauer und kam ebenfalls in einem Vorgarten zum Stehen. Er wird technisch überprüft.