Hamburg (dpa/lno) - Die Sanierung des Elbtunnels wird eine Woche früher als geplant fertig. Bereits am Donnerstag (morgen) ab 5.00 Uhr können wieder alle vier Spuren in Richtung Norden und drei Spuren in Richtung Süden befahren werden, wie die Verkehrsbehörde am Mittwoch mitteilte. Lediglich ein Fahrstreifen in der dritten Röhre werde noch bis Sonntag saniert und erst Montagfrüh freigegeben. Für die Abschlussarbeiten müssen am Sonntagnachmittag noch einmal zwei Spuren in Richtung Kiel/Flensburg für zwei Stunden gesperrt werden.

"Der Elbtunnel ist jetzt gerüstet für die kommenden Jahre", sagte Verkehrssenator Frank Horch (parteilos). In den vergangenen drei Wochen wurden Fahrbahnschäden repariert. Sie waren Folge des enormen Verkehrsaufkommens, vergangener harter Winter und der jahrelangen sicherheitstechnischen Nachrüstarbeiten.

Pressemitteilung