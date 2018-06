Hamburg (dpa) - Frauen werden nach Auffassung des DGB Nord am stärksten von dem künftigen Mindestlohn profitieren. "Hauptgewinner des neuen Mindestlohns sind die Arbeitnehmerinnen, denn im Lohnkeller schuften vor allem Frauen", teilte DGB-Nord-Chef Uwe Polkaehn am Donnerstag in Hamburg mit. Der Bundestag hatte zuvor den Mindestlohn von 8,50 Euro beschlossen. Er gilt grundsätzlich von 2015 an, wird ab 2016 alle zwei Jahre überprüft und sieht für einige Branchen Übergangsfristen bis 2017 vor.

Polkaehn verwies darauf, dass die bundesweit niedrigsten Löhne bisher in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gezahlt wurden. Er schätzt, dass im Norden - inklusive Hamburg - mehr als eine halbe Million Arbeitnehmer über die neue Lohnuntergrenze kommen werden. Der DGB-Chef verlangte vom nächsten Jahr an eine engmaschige Kontrolle der neuen Bestimmungen, "damit Lohndumping und Ausnahmetrickserei von Arbeitgebern konsequent unterbunden werden kann".