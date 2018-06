Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat nun doch einem Transfer von Hakan Calhanoglu zu Bayer Leverkusen zugestimmt. Nach Informationen von bild.de darf der Mittelfeldspieler für 14 Millionen Euro zum Werksclub wechseln. Das soll der Aufsichtsrat in einer Eilsitzung am Donnerstagabend beschlossen haben. Vom HSV gab es zunächst keine Stellungnahme. Mit dem Geld soll die Verpflichtung von Stürmer Pierre-Michel Lasogga, der für rund acht Millionen Euro von Hertha BSV zum HSV wechselt, finanziert werden. Die Zustimmung des Aufsichtsrates steht noch aus, wird aber als Formsache gewertet.

Calhanoglu war zum Trainingsstart des HSV vor zwei Wochen nicht erschienen. Als Grund gab der 20 Jahre alte Profi psychische Probleme an und schickte eine Krankschreibung über vier Wochen an den Verein. In den sozialen Netzwerken war der türkische Nationalspieler wegen seines Wechselwunsches attackiert worden. Zuvor hatte er mehrfach wiederholt, nicht mehr für den HSV spielen zu wollen.

Calhanoglu hatte erst im Januar seinen Vertrag bei den Hamburgern bis 2018 verlängert und war dafür von der Vereinsführung gewürdigt worden. Der Mittelfeldakteur hatte sich als Kunstschütze vor allem bei Freistößen hervorgetan. In der vergangenen Saison erzielte er elf Tore.

Meldung auf bild.de