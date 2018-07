Hamburg (dpa/lno) - Zum Auftakt der deutschen Freiwasser-Meisterschaften in Hamburg hat ein Sextett die Qualifikation zur Schwimm-EM in Berlin vom 13. bis 24. August geschafft. Über fünf Kilometer im Kampf gegen die Uhr holte Rekord-Weltmeister Thomas Lurz am Donnerstag auf der Regattastrecke in Hamburg-Allermöhe überlegen seinen 28. nationalen Titel. Neben dem Würzburger unterboten auch Rob Muffels (Magdeburg), Andreas Waschburger (Saarbrücken) und Sören Meißner (Würzburg) die geforderte Zeit von 55 Minuten. Bei den Frauen blieben Patricia-Lucia Wartenberg und Isabelle Härle unter der EM-Normzeit.

Die 18-jährige Wartenberg aus Hannover setzte sich in 58:09,32 Minuten vor Team-Weltmeisterin Härle (Essen/58:30,47) durch. "Das hat Spaß gemacht", sagte Wartenberg, der Bundestrainer Stefan Lurz eine gute Perspektive sowohl im Freiwasser als auch im Becken vorhersagt. Härle war noch etwas geschlaucht vom Weltcup vergangene Woche in Portugal. "Ich will bei der EM unbedingt im Team-Wettbewerb starten", sagte die Schwimmerin, die im EM-Becken auch die 1500 Meter anstrebt.

Bei der EM fallen Mitte August an der Regattastrecke Grünau Entscheidungen über fünf, zehn und 25 Kilometer sowie im Team-Wettbewerb. Enttäuscht äußerte sich Gold-Hoffnung Lurz über den Zeitplan. Da zwischen fünf und zehn Kilometer keine 20 Stunden liegen, sei ein Start über beide Strecken kaum möglich. "Das wurmt schon", sagte er.

