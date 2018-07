Hamburg (dpa/lno) - Zu den diesjährigen Harley Days werden am Freitag in Hamburg Zehntausende Besucher, Motorradfans und prominente Biker erwartet. TV-Koch Horst Lichter, "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer und Musiker Peter Maffay sollen die traditionelle Rundfahrt am Sonntag auf ihren Maschinen anführen. Zum Auftakt am heutigen Freitag (14.00 Uhr) stehen nach Angaben der Veranstalter Probefahrten für die Besucher auf dem Programm, sowie Live-Acts auf mehreren Bühnen und ein Pyrospektakel in der Nacht.

Die Polizei rechnet über das Wochenende mit etwa 30 000 Bikern und über 100 000 Besuchern. Neben der Großmarkthalle wird den Motorradfans auch auf der Reeperbahn und der Mönckebergstraße ein buntes Programm rund um die Kultmarke Harley Davidson und den Motorradsport geboten.

