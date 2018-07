Hamburg (dpa/lno) - Hamburg rüstet für das boomende Geschäft mit Kreuzfahrten weiter auf. Am Freitag gab es den ersten Spatenstich für ein drittes Abfertigungsterminal südlich der Elbe am Kronprinzkai. Die Kreuzfahrt sei zu einem starken Wirtschaftszweig innerhalb des Hafens geworden und beflügele den Tourismus in der Stadt, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Deshalb investiere die Stadt in den Kreuzfahrtstandort. Mehr als 190 Schiffsanläufe sind 2014 (2013: 177) vorgesehen, mehr als 600 000 Passagiere werden erwartet - ein Rekordwert. Das Terminal zur Abfertigung von 8000 Passagieren soll voraussichtlich im Mai 2015 in Betrieb gehen.