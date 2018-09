Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat in Hamburg-Stellingen zwei junge mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Ein 15 Jahre alter Junge soll mit einem Kumpan in der Nacht zum Montag in ein Haus eingebrochen sein. Ein 16-jährige Mädchen, das später zusammen mit dem 15-jährigen festgenommen wurde, stand der Polizei zufolge "Schmiere". Als die Jugendlichen die Schränke im Wohnzimmer durchwühlten, wurden sie von der Hausbesitzerin ertappt. Den Eindringlingen gelang zunächst die Flucht über die Terrasse, wenig später konnten Zivilfahnder den 15-Jährigen und die 16-Jährige jedoch vorläufig festnehmen. Der polizeibekannte Junge wurde dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den bislang unbekannten flüchtigen Komplizen hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet.

Polizeimeldung