Guangzhou (dpa) - René Adler kehrt ins Tor des Hamburger SV zurück. Der 29 Jahre alte Nationalspieler soll in der zweiten Partie des Fußball-Bundesligisten während eines Trainingslagers in China das Tor hüten. Gegner am Mittwoch (14.00 Uhr/MESZ) ist der Tabellendritte der chinesischen Super League Guangzhou RF. Adler hatte wegen eines Bandscheibenvorfalls zwei Monate pausiert.

In ersten Spiel am Sonntag hatten die Hamburger gegen den asiatischen Champions-League-Gewinner Guangzhou Evergrande mit 2:6 verloren. Im Tor stand der 19-jährige Alexander Brunst-Zöllner, der bislang in der U-19-Mannschaft des HSV spielte und seit Kurzem zum Profi-Kader des Vereins gehört. Der als Nummer zwei geführte Jaroslav Drobny ist derzeit verletzt.

