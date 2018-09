Hamburg (dpa) - Der Damen-Bundesligist UHC Hamburg hat sich für die kommende Hockey-Saison mit drei DHB-Auswahlspielerinnen verstärkt. Katharina Otte (Berliner HC), Charlotte Stapenhorst (TuS Lichterfelde Berlin) und Lea Albrecht (Eintracht Braunschweig) schließen sich dem deutschen Vizemeister an, wie der Club am Dienstag mitteilte. "Diese drei Spielerinnen ergänzen unseren Kader perfekt", sagte Trainer Claas Henkel.

Die 27-jährige Katharina Otte hat bislang 109 Länderspiele auf dem Konto. Sie nahm an zwei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2012 in London teil. Die 19-jährige Charlotte Stapenhorst gehört zum aktuellen Kader für die Juniorinnen-Europameisterschaft in Waterloo/Belgien. Die ebenfalls 19 Jahre alte Lea Albrecht gewann im letzten Jahr mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft EM-Silber.

