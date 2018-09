Hamburg (dpa/lno) - Ein verurteilter Sexualstraftäter hat vor dem Amtsgericht in Hamburg zugegeben, seine elektronische Fußfessel mehrmals nicht aufgeladen und sich so dem Radar der Polizei entzogen zu haben. Der Angeklagte räumte am Dienstag ein, dass er trotz Warnungen mehrfach betrunken nachts auf der Reeperbahn den Akku des Geräts ausgehen ließ. Damit konnten die Beamten ihn zeitweise nicht überwachen.

Insgesamt soll der Mann laut Anklage seit September vergangenen Jahres 69 Verstöße gegen Auflagen begangen haben. Er soll dabei permanent ein striktes Alkoholverbot missachtet oder auch Polizisten beleidigt haben.

Das Landgericht Hamburg hatte den Mann im Jahr 2006 verurteilt, weil er ein zwölf Jahre altes Mädchen gewürgt und vergewaltigt hatte. Nach seiner Entlassung im August 2013 ordnete das Gericht Führungsaufsicht an. Eine elektronische Fußfessel sollte ihn orten und davon abhalten, erneut eine Tat zu begehen.