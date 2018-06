Hamburg (dpa/lno) - Bei Bauarbeiten im Hamburger Stadtteil Borgfelde ist eine Gasleitung beschädigt worden. Austretendes Gas sei dadurch in das Abwassersystem gelangt und musste mit Spezialgerät abgesaugt werden, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Menschen seien durch den Unfall am Morgen nicht gefährdet gewesen. Aus Sicherheitsgründen musste lediglich eine Schulklasse mit rund 20 Jugendlichen den Unterrichtsraum vorübergehend wechseln.