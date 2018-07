Hamburg (dpa/lno) - Für Hélène Bouchet, Erste Solistin beim Hamburg Ballett, ist Tanzen kein Job, sondern eine Passion. "Wenn man morgens aufwacht, Schmerzen hat und trotzdem neun Stunden trainieren muss, wünscht man sich manchmal ein normaleres Leben. Aber das ist nicht das, was ich sein will", sagte die 33-Jährige dem "Zeit"-Magazin. Als Ballerina gehe es ihr aber nicht um die Bewunderung des Publikums: "Ich tue es für mich, es macht mich glücklich und erfüllt mich", sagte Bouchet, die die Hauptrolle in John Neumeiers neuem Ballett "Tatjana" tanzt. Als sie mit 15 Jahren ihre erste Trainingsverletzung hatte, sei für sie eine Welt zusammengebrochen. Tanzen sei ihre Leidenschaft, "und eine Leidenschaft gibt man nicht einfach so auf."

