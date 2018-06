Hamburg (dpa/lno) - Eine Woche vor dem Beginn des Playoff-Viertelfinals will Baseball-Bundesligist HSV Stealers zwei Siege zum Abschluss der Punktrunde. "Wir werden auch in diesen beiden Spielen alles geben und unsere Heimstärke erneut unter Beweis stellen", sagte Trainer Jens Hawlitzky vor der Partie des Vierten der Nordgruppe gegen den Zweiten Bonn Capitals am Samstag im Ballpark Langenhorst. "Auch wenn es für beide Teams nicht mehr um die Verbesserung des Tabellenplatzes geht, werden sie sich sicherlich nichts schenken, sondern beide Spiele als Generalprobe für die Playoffs nutzen."

Die Hamburger haben sich in dieser Saison als heimstark erwiesen und neun von zehn Partien auf eigener Anlage gewonnen. "Ich bin sogar sehr glücklich darüber, dass wir wieder gegen einen sehr starken Gegner zu spielen haben", räumte Hawlitzky ein. Im Viertelfinale muss seine Auswahl gegen Südmeister Heidenheim Heideköpfe antreten.

Stealers vor Generalprobe