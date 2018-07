Guangzhou (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV wird am Freitag von seiner einwöchigen China-Reise zurückerwartet und darf eine einwöchige Verschnaufpause einlegen. In Testspielen hatte das Team von Trainer Mirko Slomka zunächst gegen den asiatischen Champions-League-Gewinner Guangzhou Evergrande mit 2:6 verloren, anschließend gegen den Tabellendritten der chinesischen Super League Guangzhou RF mit 3:2 gewonnen.

Die HSV-Profis, die am 18. Juni als erstes Bundesliga-Team in die Saisonvorbereitung gestartet waren, erhalten eine freie Woche zur Erholung. Am 19. Juli wird die Vorbereitung fortgesetzt. Nächster Testgegner ist am 22. Juli (18.00 Uhr) der Niendorfer TSV. Am Wochenende 26. und 27. Juli schließt sich der Telekom-Cup in Hamburg an. Gegner des HSV ist zunächst der VfL Wolfsburg. Tags darauf heißt der Rivale entweder Bayern München oder Borussia Mönchengladbach.