Hamburg (dpa/lno) - So viele Neugeborene wie noch nie sind im ersten Halbjahr 2014 in Hamburger Kliniken zur Welt gekommen. 11 186 Kinder wurden geboren, teilte die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Donnerstag mit. Damit setzt sich der "Babyboom der letzten Jahre" fort, so die Behörde. Während im ersten Halbjahr 2011 noch 9 834 Kinder in Hamburger Kliniken geboren wurden, stieg die Zahl auf 10 525 Neugeborene im ersten Halbjahr 2013 an. Über die Ursache für den Babyboom könne man nur spekulieren, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Seine Vermutung: "Hamburg ist eine sehr familienfreundliche Stadt."

Pressemitteilung der Behörde